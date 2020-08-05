فيديو.. خادمة تُنقذ طفلة لحظة انفجار بيروت

الانفجار الذي هز مدينة بيروت في لبنان، الثلاثاء، لايزال يكشف عن المزيد من القصص الإنسانية المؤثرة التي وثقتها هواتف المواطنين أو كاميرات المراقبة.

وبحسب مانشرت شبكة “سكاي نيوز” عربي فيديو متداول عبر السوشيل ميديا “تويتر” أظهر الفيديو، لخادمة في أحد المنازل تقوم بأنقاذ طفلة كانت تقف إلى جواز زجاج غرفتها عندما انهار بفعل الانفجار، وكانت الطفلة على وشك السقوط.

وكشف الفيديو عن تطاير كل شيء في الغرفة بفعل الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وامتدت آثاره إلى كيلومترات عدة في العاصمة اللبنانية بيروت، ورصدته مراصد للزلازل في قبرص.

وكانت الخادمة تهم بتشغيل المكنسة الكهربائية حين وقع الانفجار، وبينما كانت الطفلة تتجه بسببه إلى ناحية الشارع، سارعت الخادمة إلى احتضانها وخرجت من الغرفة.