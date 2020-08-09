فيديو.. دبي تحتضن أول صلاة سبت لليهود في الإمارات

أعلنت أوساط إعلامية ودينية في الكيان الإسرائيلي، إقامة أول صلاة سبت لليهود في افتتاح كنيس بمدينة دبي الإماراتية.

وقال الأكاديمي والصحفي الصهيوني إيدي كوهين، إن إقامة أول صلاة سبت في جزيرة العرب يأتي بعد إنقطاع طويل منذ تهجير اليهود في أربعينيات القرن الماضي من الخليج العربي وذلك في إفتتاح كنيس دبي.

ونشر كوهين عبر حسابه على تويتر، مقطعاً مصوراً من داخل الكنيس أظهر بداخله صوراً لحكام الإمارات الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ونائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد.

بكرة سوف تقام أول صلاة سبت في جزيرة العرب بعد إنقطاع طويل منذ تهجير اليهود في أربعينيات القرن الماضي من الخليج و ذلك في إفتتاح كنيس 🕍 دبي 🇦🇪 اليهودي الكبير .. هللويا 🇮🇱🕎✡️📜🙌🏻 pic.twitter.com/X3F56STQdb — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 7, 2020