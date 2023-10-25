فيديو.. «دعم الاستقرار» يضبط كمية من مخدر الكوكايين هُربت إلى ليبيا

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأربعاء، عن ضبط كمية من مخدر الكوكايين تُقدر بـ1.7 كيلوغرام جرى تهريبها إلى ليبيا.

وبحسب ما أفاد اللواء محسن الصابري رئيس التحقيق بإدارة التحريات بالجهاز، فإن الكمية تم تهريبها وإدخالها إلى ليبيا عن طريق مهربين مطلوبين للعدالة مقيمين في خارج البلاد ويمتهنون الاتجار بالمخدرات.

وتمكن أعضاء التحري بالإدارة، من ضبط عدد 229 قطعة من مخدر الكوكايين وتبلغ قيمتها نحو 300 ألف دينار ليبي.

ضبط كمية من مخدر الكوكايين إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار تتمكن من ضبط كمية من مخدر الكوكايين، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت إلى النيابة العامة للتصرف. #أمن_استقرار_بناء تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأربعاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣