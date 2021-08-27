فيديو.. رئيس الحكومة يُوجه كلمة للشعب الليبي

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كلمة مساء اليوم الجمعة، موجهة للشعب الليبي، تطرقت لتطورات المشهد السياسي في البلاد، بالإضافة إلى موضوع الميزانية العامة، وباقي الملفات الخدمية والأمنية والصحية.

وقال الدبيبة إن حكومته هي حكومة جميع الليبيين وأعضاء مجلس النواب ساعدوه في تشكيلها.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة موسعة وهي حكومة محاصصة وهي حكومة ترضيات وقد تم اعتمادها من البرلمان وهي ممثلة من جميع مناطق ليبيا.

ونوه رئيس الحكومة إلى تشكيل لجان للنظر في الميزانية و”إعدادها تم بناء على الميزانيات السابقة وقدمناها للبرلمان لكن ضيعنا الفرصة على الحكومة للبدء في العمل”.

ولفت إلى أن البرلمان عرقل الحكومة بشكل مستمر وواضح ومقصود وأسباب التعطيل كلها أسباب واهية وغير صحيحة، وفق قوله.

وتابع الدبيبة: “الميزانية لم تزد على ما صرف خلال الخمس سنوات الماضية لكن عندما قدمنا ميزانية موحدة لمعالجة المشاكل تم تعطيلنا”.

وأردف: “دون دعم كامل من البرلمان لا يمكن الاستمرار في تنمية البلد وتطويره وباب التنمية لم تخصص له أي مبالغ منذ سنوات”.

هذا وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن زيادة مرتبات المتقاعدين الضعف ابتداء من أكتوبر القادم، وقال: “بدأنا بشريحة المعاشات الأساسية والحكومة أقرت زيادة بنسبة 100% والمتقاعدون يعانون وقلت للبرلمان إنني لا أستطيع مواجهة هؤلاء وأنا صفر اليدين”.

وأضاف: “وجدنا فوضى في جداول المرتبات ونعدكم بالخروج بجدول مرتبات موحد سنعرضه على البرلمان وأتمنى أن ينظر فيه بشكل مستعجل”.

وذكر الدبيبة أن الاعتماد على النفط مشكلة كبيرة “ولا بد من استخدام مخزون الخام الموجود لدينا بأسرع وقت ممكن والتفكير في الطاقات البديلة”.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالقول: “الفاشلون لا يمكن أن يكون لهم موقع في خريطة ليبيا المستقبل ومن يحاول أن يعطل التنمية والانتخابات تحت أي حجج ويفكر في إقامة الحروب لا مكان له في ليبيا”.