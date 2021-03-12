فيديو.. رئيس المجلس الرئاسي الجديد يُوجه أول كلمة للشعب الليبي

وجه رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة، كلمة للشعب الليبي، هي الأولى له مند توليه لمهامه رسميا.

وهنأ المنفي الشعب الليبي، بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في جلسة وصفها بـ”التاريخية” بعد طول انقسام.

وتعهد رئيس المجلس ببذل كل الجهود الممكنة من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة والانطلاق في مسيرة السلام لاستكمال بناء دولتنا الديمقراطية، وفق قوله.

وأضاف المنفي: “سنعمل على تعزيز السلم واستدامته وإفساح المجال لدعم مسار 5+5 العسكري بُغية توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة”.

وتابع: “لن ندخر جهداً في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة من أجل أن تباشر بشكل سريع وفوري لمعالجة الملفات الضرورية”.

وأشار إلى أن “الجهد الأكبر سينصب على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية”.