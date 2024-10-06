بالفيديو.. «ريال مدريد» يكشف طبيعة إصابة قائده «كارفاخال»

تعرض الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد “داني كارفاخال” لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه ضد ضيفه فياريال، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وخرج “كارفاخال” من الملعب باكيا خلال مباراة ضد فياريال، فيما كشف نادي ريال مدريد الإسباني، طبيعة إصابة قائده، واصفا إياها بـ”الخطيرة”.

وقال النادي إن كارفاخال يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين تتطلبان إجراء عملية جراحية.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، حاول كارفاخال تشتيت إحدى الكرات، لكنه تعرض لإصابة على مستوى الركبة، بعد التحام مع يريمي بينو، لاعب فياريال.

ونقل كارفخال بعدها إلى خارج الملعب على نقالة، وسط تصفيق الجماهير، بينما تبدو إصابته خطيرة، مع اشتباه في كونها في الرباط الصليبي.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.