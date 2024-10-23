فيديو ساخر يثير غضب الجيش الإسرائيلي

بثّت “القناة 14″ الإسرائيلية، مقطع فيديو سخرت فيه من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأمر الذي أثار استياء الجيش الأمريكي”.

ووفق ما عرضت القناة، “سخر الفيديو من موقف جمع رئيس الأركان “هاليفي” بأحد جنوده، حين لاحظ الأول شارة غير مصرح بها عسكريا مثبتة بالفيلكرو اللاصق على ذراع الجندي، وقام “هاليفي” بنزع الشارة ووضعها في جيب الجندي قائلاً له: “بإمكانك الاحتفاظ بها قريبة من قلبك إن شئت، لكن على الزي العسكري، لا مكان إلا للشارات العسكرية الرسمية”.

ونشرت القناة الفيديو الساخر على منصاتها للتواصل الاجتماعي، مع تعليق: “عندما رأى رئيس الأركان شارة المسيح”.

وهاجم الجيش الإسرائيلي، “القناة 14” العبرية، وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، رسالة للقناة، بأن “الفيديو المنشور تضمن “محتوى تحريضيا وتشهيريا يضر بالجيش الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنه”من غير المقبول أن تقدم قناة إعلامية في دولة إسرائيل منصة لمحتوى تحريضي ضد الجيش خلال الحرب”.

وكتب هاغاري، “إن المحتوى الذي بُث على القناة يتجاوز الخط الأحمر، هذا تحريض متعمد وإهانة للجيش الإسرائيلي وقادته خلال الحرب، وللأسف، هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها القناة 14 مثل هذه الإجراءات تجاه الجيش”، مضيفا: إنه يتوقع من القناة حذف هذا المحتوى”.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، “تم إرسال الرسالة إلى السلطة الثانية للتلفزيون والراديو، وهي هيئة تنظيمية وترخيص رئيسية للبث التجاري في إسرائيل، وإلى وزير الدفاع ووزير الاتصالات”.