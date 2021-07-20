فيديو.. سقوط قذائف قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية أثناء صلاة العيد

سقطت 6 قذائف هاون قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الثلاثاء، ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل عاصمة أفغانستان، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.

وأكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة العيد، رغم سماع دوي الانفجارات، بحسب ما أفادت شبكة “سكاي نيوز”

وتظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الصواريخ.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط الصواريخ قرب القصر الرئاسي وأثناء صلاة العيد، قبيل وقت وجيز من إلقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني خطابا بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

لقطات تظهر سقوط قذائف قرب القصر الرئاسي الأفغاني في #كابل في أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى بمشاركة الرئيس الأفغاني أشرف غني. pic.twitter.com/qrUYKx1u8X — TRT عربي (@TRTArabi) July 20, 2021

وسمع دوي الصواريخ التي أطلقت حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها السفارة الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: “أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل”.

وأضاف: “أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة)، وبناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا”.

وأفادت شبكة “الجزيرة” بأن الصواريخ أطلقت أثناء إقامة صلاة العيد التي أمّ فيها المصلين رجل ببدلة عسكرية وبحضور الرئيس غني وكبار المسؤولين.

وذكرت أن الرئيس أشرف غني قال في كلمة له بعد صلاة العيد: “أرادونا أن نغادر، هل رأيتم أحدا غادر من هنا؟”.

وأكد غني في كلمته أن طالبان فقدت شرعيتها الوطنية والدينية، كما وجه انتقادات لاذعة لباكستان، وقال إن حركة طالبان تجد ملاذا آمنا هناك.

په دې وېډیو کې هغه ځای ګورئ، چې نن سهار ترې د کابل ښار پر مرکزي سیمه درې راکټونه ورول شوي دي. pic.twitter.com/bzEPGvOs5a — TOLOnews (@TOLOnews) July 20, 2021