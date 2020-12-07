فيديو.. شجار وتشابك بالأيدي في قبة البرلمان التونسي

شهدت جلسة مجلس نوّاب الشعب التونسي، اليوم الاثنين، مشادات وشجار بين عدد من أعضائه.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تونسية، فقد شهد اجتماع لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في تونس مشادات وشجارا بين ممثلي التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة.

وقالت إذاعة “موزاييك إف أم” إن النقاشات بين ممثلي الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان.

وأشارت الإذاعة إلى أن “تبادل العنف جاء على خلفية التصريحات الأخيرة للنائب عن ائتلاف الكرامة الدكتور محمد العفّاس بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمنت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات”.

وعقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس النواب التونسي اليوم الاثنين، جلسة للتداول بشأن مداخلة النائب الدكتور محمد العفاس في جلسة الخميس الماضي، وقد شهد الاجتماع تبادلا للعنف بين ممثلي كتلة التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان.

وعمت الفوضى خلال أعمال الجلسة في ظل تكلم جميع النواب في نفس الوقت، حيث رفض بعضهم انعقاد الجلسة، وتمسك آخرون بانعقادها قبل أن تقرر رئيسة اللجنة رفعها.

عنف ودم في #البرلمان_التونسي على خلفية قضية النائب محمد العفاس الذي وصف الأمهات العازبات بـ"العاهرات"#إرم_نيوز #تونس pic.twitter.com/6UD9SW4ilf — إرم نيوز (@EremNews) December 7, 2020

هذا وأثارت مداخلة برلماني تونسي في جلسة لمجلس نوّاب الشعب التونسي، ردود فعل واسعة وسخط لدى المنظمات العلمانية والمنظمات النسوية.

وشن النائب عن ائتلاف الكرامة الدكتور محمد العفاس خلال مداخلته في جلسة مساء الخميس، هجوماً لاذعاً على من وصفهم بـ”المتاجرين بقضايا المرأة”، وأعرب عن رفضه للإنجاب خارج إطار الزواج لأنه زنا ومحرم، ووصف الأمهات العازبات بـ”عاهرات”.

هذا وانسحب عدد من نواب البرلمان تزامنا مع المداخلة خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة.

ووجّه الدكتور العفاس مداخلته لمن وصفهم “المتاجرين بقضايا المرأة”، منبّها إلى أن حرية المرأة عند هؤلاء هي حرية الوصول إلى المرأة وانحلال وفسق وفجور.

وقال النائب: “عندما نتكلم عن الضوابط والحياء والحشم يتهموننا بالظلامية والرجعية”.

وأضاف مستدركاً: “لكن المرأة عندنا كريمة عزيزة جوهرة محفوظة نفيسة والمرأة عندهم سلعة مكشوفة رخيصة”.

وأشار إلى أن مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.

واعتبر الدكتور العفاس أن “هذه المفاهيم مغلوطة مشددا على أن الأمهات العازبات هن إما عاهرات أو مغتصبات، والإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا والشذوذ فاحشة والإجهاض قتل نفس بغير نفس”.

وتابع: “نموذجهم خلف المواخير التي تبيع فيه المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي ونموذجنا رسول الله ﷺ الذي يقول النساء شقائق الرجال”.

وأردف يقول: “سينتصرون للمرأة بالهياكل الدولية ونحن سننتصر لها في الثلث الأخير من الليل بالدعاء يا ربي تحفظ بناتنا ونساءنا وأمهاتنا وأخواتنا”.

ونبه عضو مجلس النوّاب التونسي إلى أن من وصفهم أنصار الاختلاف وحرية التعبير غادروا القاعة بعد أن ساءهم الاستماع لرأي مخالف لهم.