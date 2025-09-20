فيديو صادم.. جنود أمريكيون يعتدون بعنف على امرأة!

شهدت بلدة برودفيو في ولاية مونتانا حادثة صادمة، حين تعرضت امرأة لاعتداء عنيف من قبل جنود أمريكيين خلال احتجاجها على عمليات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين التابعة لدائرة الهجرة والجمارك (ICE).

وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل قيام الجنود بضرب المرأة، وإسقاطها أرضًا، وخنقها، ورشها بالغاز المسيل للدموع أثناء محاولتها منع العملاء من مغادرة المنشأة. وألقي القبض على أربعة أشخاص بعد اشتباكات عنيفة بين المحتجين وعناصر الوكالة.

واستبقت وكالة الهجرة والجمارك الحادثة بتحذير رسمي عبر منصة “إكس”، مشيرة إلى أن الاعتداء على ضباطها جريمة فيدرالية يعاقب عليها القانون، مرفقة بصورة تحمل عبارة “فكر قبل أن تقاوم”، ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا للمحتجين.

وتثير هذه الإجراءات جدلاً واسعًا، خاصة بعد توسع وزارة الأمن الداخلي لتعريف “العنف” ليشمل تصوير العملاء بالفيديو أو نشر معلوماتهم الشخصية، في ظل ارتفاع حالات الاعتداء على ضباط الوكالة بنسبة 1000%، رغم أن بعضها كان محدودًا مثل إلقاء القمامة أو تعليق لافتات مسيئة.

وفي حادثة منفصلة، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 50 ألف دولار للقبض على شخص أطلق النار على عناصر ICE، بينما شهدت ضواحي شيكاغو مقتل شخص برصاص ضابط خلال توقف مروري، ما يعكس تصاعد التوترات في مناطق عدة مع توسع سلطات الوكالة في الولايات الكبرى مثل كاليفورنيا ولوس أنجلوس.

إطلاق نار على محطة “إي بي سي” في ساكرامنتو دون وقوع إصابات

أفادت شرطة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا بإطلاق نار على مبنى محطة أخبار محلية تابعة لشبكة “إي بي سي”، يوم الجمعة بعد ظهرًا.

وأوضحت الشرطة أن ثلاث رصاصات على الأقل أطلقت على مبنى القناة، وأسفرت عن إصابة نافذة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة أثناء مرورها، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الحادث والمسؤول عنه، دون توفر معلومات تشير حتى الآن إلى سبب محدد.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من تجمع متظاهرين خارج المحطة احتجاجًا على قرار القناة بسحب برنامج جيمي كيميل بسبب تعليقات حول اغتيال تشارلي كيرك، إلا أن الشرطة لم تؤكد ارتباط إطلاق النار بهذا الحشد الاحتجاجي.

اعتقال رجل مسلح في موقع حفل تأبين الناشط تشارلي كيرك في أريزونا

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن السلطات الأمريكية اعتقلت رجلاً مسلحًا في ملعب أريزونا كاردينالز، حيث من المقرر إقامة حفل تأبين للناشط السياسي تشارلي كيرك الذي اغتيل في 10 سبتمبر الجاري.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني أن المعتقل عرّف عن نفسه كضابط إنفاذ قانون وكان يحمل مسدسًا وسكينًا، إلا أن التحقيقات أكدت أنه ليس موظفًا في أي جهة قانونية تعمل في الملعب خلال الفعالية، كما تبين أنه كان يحمل بطاقة هوية منتهية الصلاحية وأكد أنه يقدم خدمات أمنية خاصة.

ويأتي هذا الحادث بعد وفاة كيرك البالغ من العمر 31 عامًا، الذي أصيب برصاصة أثناء إلقائه كلمة في جامعة أوريم بولاية يوتا وتوفي لاحقًا في المستشفى متأثراً بجراحه.