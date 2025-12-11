فيديو صادم.. روبوت يضرب رئيس شركته!

نشرت شركة EngineAI الصينية للروبوتات مقطع فيديو يظهر روبوتها الشبيه بالبشر T800 وهو يوجّه ضربة قوية لرئيس مجلس إدارتها تشاو تونج يانج خلال تجربة مباشرة، في خطوة وصفتها بعض المصادر بأنها استعراضية خطيرة، فيما اعتبرها آخرون مؤشرًا على المخاطر المحتملة للتعامل مع الروبوتات فائقة القوة.

ويظهر الفيديو المدير التنفيذي مرتديًا بدلة واقية في مواجهة الروبوت الذي بدا في وضع قتالي استعدادًا للهجوم، وفقًا للشركة، حيث تمكن تونج يانج من تفادي أولى الضربات لكنه سقط بعد الضربة التالية، مؤكّدًا أن الأمر كان عنيفًا للغاية وأي شخص سيتعرض لذلك من دون معدات الحماية سيواجه خطر كسر العظام.

وقالت EngineAI إن الفيديو جاء للرد على اتهامات سابقة باستخدام تقنيات CGI لإظهار قدرات الروبوت، مؤكدة أن T800 يمتلك حركات قتالية حقيقية وقدرات حركية معقدة، فيما أظهر الفيديو أيضًا لقطات خلف الكواليس تُبرز الروبوت أثناء تدريبه على القتال مع إنسان حقيقي.

ويبلغ طول T800 نحو 1.73 مترًا، ويزن حوالي 75 كيلوجرامًا، ويحتوي على 29 درجة حرية في الحركة بما في ذلك 7 درجات لكل ذراع، ما يمكّنه من تنفيذ حركات دقيقة وعنيفة، مدعومًا بمحركات تولد عزماً دورانياً يصل إلى 450 نيوتن/متر وبطارية ليثيوم صلبة للعمل لساعات طويلة.

ورغم الطابع الترفيهي والفني للفيديو، أثار نشره جدلاً واسعًا حول سلامة التعامل مع الروبوتات القوية في البيئات البشرية، خاصة بعد دعاوى قضائية سابقة تحذر من أن هذه الروبوتات قد تسبب أذى جسيمًا للبشر.

ويأتي هذا العرض في وقت يشهد فيه العالم تقدمًا متسارعًا في تقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر، ما يثير تساؤلات حول تنظيم استخدام هذه الأجهزة في البيئات البشرية وضمان معايير السلامة، حيث أن خبراء التكنولوجيا يحذرون من المخاطر المحتملة الناتجة عن الروبوتات القوية، خصوصًا عند استخدامها في اختبارات حية أو في الصناعات التي تتطلب تفاعلًا مباشرًا مع البشر، ما يجعل مسألة السلامة أولوية قصوى.