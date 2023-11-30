فيديو.. ضبط شخص يمتهن تزوير الشهادات العلمية

أعلن جهاز دعم الاستقرار، ضبط شخص ليبي الجنسية، يمتهن تزوير الشهادات العلمية بمختلف التخصصات والدرجات العلمية وتزوير الأختام العادية والحرارية الخاصة بها.

وبحسب بلاغ للجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي ضمن جهود جهاز دعم الاستقرار في محاربة الجريمة.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أن المقبوض عليه قام بتزوير أكثر من 77 إفادة تخرج وشهادة دراسية بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، وكذلك أكثر 57 ختم بمؤسسات علمية خاصة وعامة.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتصرف.

ضبط متهم لتزويره شهادات علمية لمختلف التخصصات والمراحل ضمن جهودها المتواصلة في محاربة الجريمة، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط شخص يمتهن تزوير الشهادات العلمية بمختلف التخصصات والدرجات العلمية وتزوير الأختام العادية والحرارية الخاصة بها. اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتصرف. تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأربعاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣