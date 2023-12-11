فيديو.. ضبط شخص يمتهن تزوير المستندات والأختام الرسمية

أعلن جهاز دعم الاستقرار، ضبط شخص ليبي الجنسية في مدينة رقدالين غربي ليبيا، يمتهن تزوير المستندات الرسمية لمؤسسات الدولة.

وبحسب بلاغ للجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي ضمن جهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات في محاربة جريمة تزوير المستندات الرسمية لمؤسسات الدولة وما تمثله من تهديد صريح للأمن القومي الليبي.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أن المقبوض عليه يمتهن تزوير المستندات والأختام الرسمية للعديد من مؤسسات الدولة الحيوية قصد الكسب غير المشروع، حيث تم ضبطه وبحوزته أكثر من 80 ختماً مقلداً لمعظم المؤسسات الحكومية للدولة أهمها وزارة الخارجية والداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والمحاكم الجزئية والمصارف ومصلحة الجمارك وأختام دخول وخروج للديوانة التونسية وغيرها من الأختام.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتصرف.

ضبط متهم بتزوير أختام ومستندات لمؤسسات الدولة يمثل جرم تزوير المستندات الرسمية لمؤسسات الدولة تهديداً صريحاً للأمن القومي الليبي، ومن منطلق حرص #جهاز_دعم_الاستقرار على محاربة هذه الجريمة تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من ضبط شخص يمتهن تزوير المستندات والأختام الرسمية للعديد من مؤسسات الدولة الحيوية قصد الكسب غير المشروع. اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتصرف. #أمن_استقرار_بناء تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الاثنين، ١١ ديسمبر ٢٠٢٣