فيديو .. طفلة تنجو بأعجوبة بعدما علقت على طائرة ورقية

أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات حلقت إلى ارتفاع 100 قدم في السماء بعد أن علقت في طائرة ورقية عملاقة.

وأظهرت لقطات من مهرجان في بلدة Nanlioao الساحلية بتايوان أمس الأحد مجموعة من المشاركين يحاولون جاهدا الوصول إلى الطائرة التي حلقت عاليا بفعل الرياح العاتية.

وسرعان ما تحولت هتافات الحشد بتحليق الطائرة الورقية العملاقة في السماء إلى صرخات من الرعب عندما تبعتها في نهاية الذيل الطويل الفتاة الصغيرة وحلقت معها.

الفتاة، التي يبلغ وزنها 28 رطلاً فقط، تقاذفتها الرياح مرارًا وتكرارًا، ونقلت قناة “روسيا اليوم”، عن صحيفة ذا صن، التي ذكرت بأنها ارتفعت إلى 100 قدم في الهواء.

وأمضت الطفلة ما لا يقل عن 30 ثانية وهي تقذف في الهواء قبل أن تنخفض أخيرًا بالقرب من الحشد ليتم سحبها إلى بر الأمان.

ومن المثير للدهشة أن الطفلة ” لين” نجت من إصابة خطيرة، حيث عانت فقط من خدوش خفيفة في وجهها ورقبتها، حسبما قال مسؤولون لتايوان نيوز.

وقال التقرير إنه لم يتضح على الفور كيف علقت في الطائرة الورقية التي بدت ملفوفة حول بطنها.

وتم إلغاء المهرجان السنوي بعد هذا الحادث المروع.

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية نانليواو، لين تشيه تشين، قوله إن “فريق حكومة المدينة يقدم اعتذاره للضحية والجمهور”.