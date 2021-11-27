فيديو.. طقوس تلمودية أمام أحد أبواب المسجد الأقصى

أدى عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم السبت، صلوات تلمودية بساحة الإمام الغزالي أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن نحو 25 مستوطنا تجمعوا في ساحة الغزالي، وقاموا باستفزاز الأهالي، وأدوا طقوسا تلمودية أمام باب الأسباط، فيما رد المصلون عليهم بالتكبيرات من داخل الأقصى.

يشار إلى أن لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلية، أوصت الخميس الماضي، بإدراج المسجد الأقصى، ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية، ودمج مواد تعليمية في البرنامج التعليمي لدروس التاريخ، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967، في مسعى لفرض واقع جديد على الأقصى، ومن أجل تمرير سياسة الاقتحامات الذي يريد الاحتلال فرضها بأعدادٍ كبيرة من خلال دمج المدارس بها”.

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية أمام باب الأسباط في #المسجد_الأقصى تزامنًا مع هتافات غاضبة للمصلين. pic.twitter.com/LeWbtdjYd8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 27, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.