فيديو.. على طريقة جورج فلويد اعتقال «عنيف» لمواطن تونسي بألمانيا

تداول ناشطون فيديو لتعامل عنيف قامت به قوات الشرطة الألمانية ضد مواطن تونسي خلال اعتقاله في مدينة كريفيلد في غرب البلاد، واعتبروه غير مبرر ومفرطا في الفظاظة.

وذكرتهم هذه الحادثة بأساليب الشرطة الأمريكية والمآسي التي تسببت فيها هذه الأخيرة عدة مرات خلال اعتقالاتها لمواطنين، مما أدى إلى وفاة بعضهم متأثرين بشدة بعنف التعاطي الأمني معهم.

وبمجرد انتشار فيديو اعتقال المواطن التونسي في ألمانيا، سارعت سلطات هذا البلد إلى الإعلان عن فتح تحقيق في أسباب وظروف الحادثة حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.