فيديو.. على طريقة جورج فلويد اعتقال «عنيف» لمواطن تونسي بألمانيا

مواطن تونسي مقيم في ألمانيا يتعرض للتعنيف من قبل رجال الشرطة بمدينة كريفيلد غرب ألمانيا، بينما أعلنت السلطات الألمانية فتح تحقيق في الحادثة. وتداول ناشطون، فيديو لواقعة اعتقال المواطن التونسي من قبل الشرطة، على طريقة جورج فلويد الأمريكي الذي قتلته الشرطة الأمريكية، وفق تعبيرهم. . #إرم_نيوز #اعتداء #الشرطة #ألمانيا #جورج_فلويد #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #icantbreathe #Krefeld