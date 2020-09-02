فيديو.. علي نهج قتل فلويد جندي إسرائيلي يضغط بركبته على عنق فلسطيني أثناء اعتقاله

على مدار نصف قرن، أدى الأحتلال الصهيوني للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة إلى وقوع انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان استهدفت الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.

حيث أثار توثيق اعتقال الجيش الصهيوني، لمواطن فلسطيني وقيام أحد جنوده بالضغط بعنف بركبته على عنق الرجل خلال مظاهرة في الضفة الغربية أمس الثلاثاء، مقارنات بحادثة مقتل جورج فلويد في أمريكا.

وقال الفلسطيني خيري حنون “65 عاما”، إنه شارك في تظاهرة ضد محاولات مستوطنين صهاينة، مصادرة أراض بالقرب من قرية شوفة قرب طولكرم .

عندما قام أحد الجنود بالإمساك به وضغط بركبته على عنقه. ونفى الجيش الصهيوني، ارتكاب أي تجاوزات، لكنه قال إنه سيقوم بمراجعة الحادث في الأيام القريبة.