فيديو.. «فصائل العراق» تقصف هدفا في إسرائيل بمسيرتين أطلقتهما لأول مرة

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، “استهداف موقع “أم الرشراش” في إسرائيل، بطائرتين مسيرتين جديدتين من نوع “الأرفد”، أطلقتهما للمرة الأولى”.

وعرضت الفصائل، “مقطع فيديو لإطلاق مسيرتي “الأرفد” باتجاه هدف عسكري قالت إنه في “أم الرشراش” في إسرائيل”.

وقالت في بيان: “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس الإثنين 13مايو 2024، هدفا حيويا في إيلات “أم الرشراش” بأراضينا المحتلة، بواسطة طائرتين مسيرتين من نوع “الأرفد” تستخدم للمرة الاولى، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

وكانت الفصائل المنضوية تحت مظلة ما يسمى “المقاومة الإسلامية في العراق” قد أعادت توجيه بوصلتها نحو وجهة جديدة باستهداف مواقع إسرائيلية، ودأبت الفصائل العراقية على استهداف مواقع أمريكية منذ نوفمبر الماضي، ردا دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة.