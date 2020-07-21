فيديو.. قرش يشن هجوماً عنيفاً على دلفين قُبالة شواطئ نيو جيرسي

تمكن أحد الأشخاص من تسجيل مقطع فيديو لصراع بين سمكة قرش ودلفين على بعد أمتار قليلة قبالة ساحل نيو جيرسي في الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نقلته وكالة “سبوتنيك” للأنباء، أمواج البحر وهي تبرز زعانف القرش، الذي شن هجوما عنيفا على الدلفين، الذي أفقد الأخير الكثير من الدماء أثناء القتال، مما تسبب في تحول مياه البحر إلى اللون الأحمر.

وحسب دراسة للعلماء، فإن الدلافين عادة يمكنها الدفاع عن نفسها بشكل جيد ضد الحيوانات المفترسة في المحيط من خلال قيامها بمهاجمة بطن أعدائها السفلي الناعم بواسطة خطمها القوي والطويل.