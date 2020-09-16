فيديو.. قناة «دبي» تُغير شعارها احتفالاً باتفاق التطبيع الإسرائيلي

احتفلت قناة دبي الإعلامية الإمارتية باتفاق التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ببث مشترك مع قناة صهيونية وأخرى بحرينية.



وقامت القناة بتغيير شارتها إلى اللغة العبرية خلال البث المشترك مع القناة 12 العبرية، وقناة البحرين الرسمية، الذي تزامن مع مراسم توقيع الاتفاق في واشنطن بحضور وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد والبحرين عبد اللطيف الزياني، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، برعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأمس الثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي التطبيع مع الاحتلال الصهيوني في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبرعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويواجه تطبيع الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني رفضا شعبيا عربيا واسعا، بينما تعتبره أبوظبي والمنامة “قرارا سياديا”.

وانضمت الإمارات والبحرين إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع الاحتلال منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.



