فيديو.. لحظة انفجار قوي بولاية «أوريغون» الأمريكية

بسبب حرائق الغابات غير المسبوقة تلتهم بلدات أوريغون الأميركية.

قالت حاكمة ولاية أوريغون الأميركية، كيت براون، أمس الأربعاء، إن حرائق الغابات غير المسبوقة التي تستعر في الولاية ألحقت خسائر فادحة بخمس بلدات، وأضافت أن هناك مخاوف من تسببها في سقوط عدد كبير من القتلى.

وتعتبر ولاية أوريغون الأكثر تضررا في الغرب الأميركي، الذي يشهد حاليا أكثر من 100 حريق تؤججها الرياح ودرجات الحرارة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن براون، في مؤتمر صحفي، إن ديترويت وسط الولاية، وبلو ريفر وفيدا في مقاطعة لين الساحلية، وفينكس وتالنت في الجنوب، تشهد دمارا واسعا بسبب الحرائق.

ونشرت وكالة “رابتلي” فيديو يوثق لحظة انفجار قوي في مدينة تالينت بولاية أوريغون الأمريكية جراء حرائق الغابات هناك.