فيديو ماكرون يثير الجدل.. هل هو مجرّد منديل أم مخدرات؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يخفي جسماً أبيض خلال اجتماع مع نظيريه البريطاني والألماني على متن قطار متجه إلى أوكرانيا، مما أثار موجة من التكهنات حول ماهية الجسم، حيث زعم البعض أنه مادة الكوكايين، لكن وسائل الإعلام الفرنسية سارعت إلى تفنيد هذه الادعاءات.

ويظهر ماكرون في الفيديو وهو يجلس إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث قام باستخدام يده اليمنى لإزاحة الجسم الأبيض عن الطاولة، ثم نقله إلى يده اليسرى تحت الطاولة بسرعة.

وأكدت صحف ومؤسسات إعلامية فرنسية مثل “ليبيراسيون” ووكالتا “فرانس برس” و”أسوشيتد برس” أن الجسم لم يكن سوى منديل ورقي ملفوف وموضوع على الطاولة.

ووصفت “ليبيراسيون” الاتهامات بأنها تندرج ضمن خطاب يروّج لصورة “نخبة غربية فاسدة” تتعامل مع قضايا الحرب بقدر من اللامسؤولية.

من جهته، نفى قصر الإليزيه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” هذه الشائعات قائلاً: “حينما تصبح وحدة أوروبا مزعجة للبعض، تمتد حملات التضليل إلى درجة تحويل منديل بسيط إلى مخدرات، هذه الأخبار الزائفة ينشرها أعداء فرنسا من الداخل والخارج، وعلينا أن نظل يقظين أمام محاولات التلاعب”.

وتوجه كل من ماكرون، وستارمر، وميرتس إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، برفقة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وأكد الزعماء التزامهم بزيادة الضغط على روسيا حتى توافق على وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h — Alex Jones (@RealAlexJones) May 11, 2025

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr — Élysée (@Elysee) May 11, 2025