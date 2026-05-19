فيديو مرعب.. قراصنة صوماليون يعرضون «البحارّة المصريين الرهائن» تحت النار

نشر قراصنة صوماليون مقطع فيديو وصف بالمرعب، يظهر ثلاثة بحارة مصريين مختطفين على متن ناقلة النفط M/T Eurek، وسط إطلاق نار كثيف وصرخات استغاثة، في واقعة أثارت حالة من الذعر والقلق لدى ذويهم.

وأظهر الفيديو المتداول، والذي حصلت عليه وسائل إعلام عربية، البحارة المصريين في وضع إنساني بالغ الصعوبة، إلى جانب مسلحين من القراصنة، مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل واضح، ما زاد من مخاوف الأسر بشأن سلامتهم.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى الثاني من مايو الجاري، حين جرى اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka، التي ترفع علم توجو وتحمل نحو 2800 طن من الديزل، قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية، قبل أن تُقتاد إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونتلاند.

ويضم طاقم السفينة ثمانية بحارة مصريين وأربعة بحارة من الجنسية الهندية، فيما تشير المعلومات إلى أن القراصنة رفعوا مطالب الفدية من 3 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية على متن السفينة.

وأعربت أسر البحارة عن قلق بالغ على حياة ذويهم، مطالبة بتدخل عاجل من الجهات المصرية والإماراتية، وسط اتهامات من بعض الأسر للشركة المشغلة بالتباطؤ في عمليات التفاوض، في حين نفت الشركة دفع أي مبالغ تفوق القيمة الفعلية للسفينة.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية المصرية متابعتها الدقيقة للحادث، وتوجيه السفارة المصرية في مقديشو بالتنسيق مع السلطات الصومالية لضمان سلامة البحارة والعمل على الإفراج عنهم.

كما أعربت دولة الإمارات، بصفتها المالكة للسفينة عبر شركة إماراتية، عن إدانتها الشديدة للحادث، مؤكدة تضامنها الكامل مع مصر في جهودها لاستعادة المختطفين.

شركة Royal Shipping Lines Inc (مقرها الإمارات)، وهي المالكة لناقلة M/T Eureka وتحمل شحنة ديزل.



