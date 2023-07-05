فيديو.. مسافران يتعلقان بطائرة بعد تأخرهما عن موعد الرحلة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو صادم يظهر تعلق مسافرَين بالطائرة بعد تأخرهما عن الموعد المحدد للرحلة.

فيديو..



مسافران يقتحمان بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي ويتعلقان بالطائرة بعد تأخرهما عن الموعد المحدد للرحلة، ما تسبب بحالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة.

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– pic.twitter.com/t6F29kyOv6 — تحديث الأخبار (@Updateksa) July 5, 2023

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المسافرَين وهما معلقان بالطائرة في الهواء قبل إلقاء القبض عليهما.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد اقتحم المسافران بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي مسببان حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة “الأناضول” للأنباء، أن الشرطة أوقفت شخصين دخلا إلى موقف الطائرات في مطار صبيحة غوكتشن بمدينة إسطنبول دون إذن، بعد تأخرهما عن رحلتيهما.

وتم القبض على الراكبين من قبل السلطات الأمنية بعد محاولتهما إجبار الطاقم على إعادة الطائرة للصعود.