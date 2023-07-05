فيديو.. مسافران يتعلقان بطائرة بعد تأخرهما عن موعد الرحلة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو صادم يظهر تعلق مسافرَين بالطائرة بعد تأخرهما عن الموعد المحدد للرحلة.
فيديو..— تحديث الأخبار (@Updateksa) July 5, 2023
مسافران يقتحمان بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي ويتعلقان بالطائرة بعد تأخرهما عن الموعد المحدد للرحلة، ما تسبب بحالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة.
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وأظهر مقطع الفيديو المتداول المسافرَين وهما معلقان بالطائرة في الهواء قبل إلقاء القبض عليهما.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد اقتحم المسافران بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي مسببان حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.
وفي وقت سابق، أكدت وكالة “الأناضول” للأنباء، أن الشرطة أوقفت شخصين دخلا إلى موقف الطائرات في مطار صبيحة غوكتشن بمدينة إسطنبول دون إذن، بعد تأخرهما عن رحلتيهما.
وتم القبض على الراكبين من قبل السلطات الأمنية بعد محاولتهما إجبار الطاقم على إعادة الطائرة للصعود.
حدث صباح اليوم راكبين مسافرين على متن شركة Anadolujet التركية اقتحموا بوابة المغادرة بعد إغلاقها أمامهم نتيجة تأخرهم عن موعد الرحلة من مطار صبيحة في اسطنبول فقد حاول أحد المسافرين إجبار الطواقم الارضية على إعادة الطائرة للبوابة للصعود على متنها و تم القبض على الراكبين من قبل… pic.twitter.com/ZBPgpZKylR— أ د مهد الذهب / الامر كله لله ﷻ اخوكم في الله . (@Q8Q100) July 5, 2023
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