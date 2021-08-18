فيديو.. مستوطنون يُؤدون صلوات تلمودية استفزازية في «الأقصى»

أدى مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، صلوات تلمودية استفزازية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

كما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن 86 مستوطنا و35 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المُبارك، صباح اليوم الأربعاء.

#شاهد قطعان المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية فيه هذه الأثناء pic.twitter.com/XlyuIcVpc6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 18, 2021

📹 متابعة صفا | مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم و يؤدون طقوسا تلمودية pic.twitter.com/joHDnrqF1d — وكالة صفا (@SafaPs) August 18, 2021

شاهد | مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد #الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال.#فلسطين pic.twitter.com/F4SMUQ4Jtq — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) August 18, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.