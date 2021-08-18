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فيديو.. مستوطنون يُؤدون صلوات تلمودية استفزازية في «الأقصى»

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 18:07 | آخر تحديث: 18 أغسطس 2021 - 18:14 نُشر: الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 18:07
دولي
فيديو.. مستوطنون يُؤدون صلوات تلمودية استفزازية في «الأقصى»
أرشيفية
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية داخله

أدى مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، صلوات تلمودية استفزازية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

كما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن 86 مستوطنا و35 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المُبارك، صباح اليوم الأربعاء.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 18 أغسطس 2021 - 18:14
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