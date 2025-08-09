فيديو مفبرك لشيخ الأزهر يثير جدلاً في مصر.. ما الحقيقة؟

أثار مقطع فيديو منسوب للشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جدلاً واسعاً في مصر بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه رجل يشبه شيخ الأزهر وهو يدعو المواطنين للخروج في مسيرات سلمية لدعم غزة والتوجه بقوافل إغاثية إلى معبر رفح.

وفي أول رد رسمي، نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة الفيديو، مؤكدًا في بيان أن المقطع مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم التلاعب به صوتًا وصورة.

وأوضح أن الفيديو استُند فيه إلى مقطع قديم لشيخ الأزهر يعود إلى 23 أبريل 2020، كان فيه يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان.

وأضاف البيان أن الجهة التي نشرت الفيديو قامت بتعديل الصوت وإعادة استخدام الخلفية والإضاءة والعناصر البصرية الأصلية، لتبدو وكأنها دعوة جديدة للتظاهر.

كما أشار إلى أن منصة فيسبوك حذفت الفيديو المزيف بعد تلقي بلاغات بشأنه.

وأثار المقطع ردود فعل متباينة؛ إذ اعتبره البعض محاولة لتشويه موقف الأزهر المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، فيما رأى آخرون أن الانتشار السريع للفيديو يعكس هشاشة الوعي الرقمي وخطورة المحتوى المفبرك في قضايا حساسة.

ودعا المركز الإعلامي للأزهر إلى توخي الحذر من تداول المحتوى غير الموثوق به، والتأكد من المصادر الرسمية قبل النشر، مشددًا على أن الأزهر يواصل دعم غزة عبر قوافل إغاثية منظمة ورسمية، وليس من خلال دعوات غير منسوبة أو مجهولة المصدر.

يُذكر أن الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب يتمتع بمكانة دينية وعلمية بارزة في العالم الإسلامي، وله تاريخ طويل في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، أصدر الأزهر عدة بيانات شديدة اللهجة، واصفًا القصف والحصار بـ”جرائم ضد الإنسانية”.

وفي يوليو الماضي، أثار بيان للأزهر حول “المجاعة في غزة” جدلًا بعد أن حُذف سريعًا من المنصات الرسمية، حيث أوضح الأزهر لاحقًا أن الحذف جاء لتجنب التأثير على مفاوضات الهدنة الإنسانية الجارية آنذاك.

كما نظّم الأزهر قوافل دعم إنساني من خلال “بيت الزكاة والصدقات المصري”، تضمنت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، بينها أدوية وحليب أطفال وخيام وملابس، وكان آخرها في 3 أغسطس الجاري، بإشراف مباشر من شيخ الأزهر.