فيديو.. 3 قتلى وإصابة آخرين في قصف عناصر حفتر لطريق الشط

استهدفت عناصر بصواريخ غراد الحديقة العامة بطريق الشط وسط العاصمة طرابلس قرب السفارتي الإيطالية والتركية بمنطقة زاوية الدهماني.

وأفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الأمين الهاشمي، بمقتل مدني في حصيلة أولية لضحايا قصف عناصر حفتر على طريق الشط.

وفي وقت لاحق أفاد الهاشمي بارتفاع حصيلة ضحايا قصف عناصر على زاوية الدهماني إلى 3 قتلى و4 جرحى.

وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين بالابتعاد عن طريق الشط وعدم التوجه إلى هناك لاستمرار سقوط القذائف.

كما ناشد مركز الطب الميداني والدعم، المواطنين الابتعاد عن مكان القصف بسبب وجود ذخائر لم تنفجر واحتمالية تكرر القصف.

ونشر المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب مقط فيديو أظهر لحظة مقتل مدني في قصف عناصر حفتر.

#عملية_بركان_الغضب: الصور الاولية للحظة مقتل مدني في قصف ميليشيات حفتر الارهابية على الحديقة العامة في محيط السفارتين الإيطالية والتركية بمنطقة زاوية الدهماني بالعاصمة #طرابلس#عاصفة_السلام #ليبيا Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Donnerstag, 7. Mai 2020

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بارتفاع حصيلة ضحايا قصف عناصر حفتر على منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس إلى 6 قتلى مدنيين و11 جريحا.

وقال المجلس البلدي أبو سليم، إن الأحياء السكنية الآمنة في البلدية تعرضت للقصف العشوائي من عناصر حفتر.

وأوضح أن القصف أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرات آخرين بجروح، إضافة إلى إلحاق دمار بممتلكات خاصة وعامة.

لاحول ولا قوة الا بالله…وحسبنا الله ونعم الوكيل…تعرضت الأحياء السكنية الآمنة #بلدية_ابوسليم للقصف العشوائي من… Gepostet von ‎المجلس البلدي ابوسليم‎ am Mittwoch, 6. Mai 2020

وأفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الثلاثاء، بمقتل مواطن وزوجته وإصابة ابنهما بجروح خطيرة جراء قصف عناصر حفتر للأحياء السكنية بمنطقة الهضبة البدري في العاصمة طرابلس.

وجددت عناصر حفتر لأكثر من مرة خلال اليومين الماضيين، القصف الصاروخي على عدد من أحياء العاصمة.

ويأتي قصف عناصر حفتر بعد إعلان أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر في وقت سابق، وقف قواتهم للعمليات العسكرية في محاور طرابلس وقبولهم بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

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