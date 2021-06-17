فيديو.. مواطن إيراني يمتطي حصاناً ويستل سيفاً ويدعي أنه «المهدي المنتظر»

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 17 يونيو 2021 - 13:59 | آخر تحديث: 17 يونيو 2021 - 14:02 نُشر: الخميس، 17 يونيو 2021 - 13:59
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الشرطة تواجه مواطنا في شوارع أصفهان يدعي أنه "المهدي المنتظر"

اعتقلت الشرطة الإيرانية، مواطنا يمتطي حصانا ويحمل سيفا في أحد شوارع مدينة أصفهان، ويدعي أنه “المهدي المنتظر”.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يرتدي لباسا أخضر ويحمل سيف “ذو الفقار” في شوارع أصفهان، يدور حول سيارة، ما دفع سائق السيارة إلى النزول منها، والصعود عليها، محاولا إبعاد “الفارس”.

ويُظهر مقطع فيديو أيضا تعامل الشرطة مع هذا المواطن، حيث اعتقلته باستخدام الضرب بالعصي وإطلاق النار في الهواء.

آخر تحديث: 17 يونيو 2021 - 14:02
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