فيديو.. نشر اعترافات ضالع في قتل طفله الرضيع

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الاثنين، القبض على ضالع في قتل طفله الرضيع بطريقة بشعة والتنكيل به بعد أن قام بتعذيبه.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من ضبط الجاني الذي اعترف بجريمته البشعة، ثم اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل إلى النيابة العامة للتصرف.

ونشر جهاز دعم الاستقرار اعترافات المقبوض عليه لتفاصيل جريمته التي ارتكبها.

ضبط مواطن لارتكابه جريمة التعذيب والقتل بحق ابنه الرضيع في جريمة نكراء انعدمت فيها الإنسانية من قلب أب غلب عليه البغض والحقد غير المبرر، لتمتد أيديه الآثمة إلى ملاك صغير لم يبلغ السنتين من عمره، ويذيقه أسوء أشكال التعذيب والتنكيل، قبل أن تفارق روحه الطاهرة جسده المتخم بالجروح والكسور. رجال #جهاز_دعم_الاستقرار كانوا في الموعد، حيث تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من ضبط الجاني الذي اعترف بجريمته البشعة، ثم اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل إلى النيابة العامة للتصرف. #أمن_استقرار_بناء تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الاثنين، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣