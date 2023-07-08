فيديو.. نشر اعترافات متهم بقتل 3 شباب في مدينة الزاوية

نشر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة اعترافات المدعو “إيهاب الهادي حماد” البالغ من العمر 23 عاما، والمتهم بقتل 3 شباب بمدينة الزاوية، بينهم شقيقان.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن عناصره الأمنية عملت ليلا ونهاراً وبأعلى درجات الدقة والاحترافية حتى تمكنت من القبض على من تسبب في فاجعة قتل 3 شبانٍ من سكان مدينة الزاوية في مقتبل أعمارهم بدم بارد.

وأكد جهاز الردع أنه لن يتوانى في ملاحقة كل من يهدد أمن البلد، وسلامة المواطنين، كما حذر كل من تسول له نفسه بزعزعة أمن المجتمع وإرهاب أبنائه بأن العدالة ستلاحقهم جميعا مهما طال بهم الزمن وسولت لهم أنفسهم السلامة والنجاة.