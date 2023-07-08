فيديو.. نشر اعترافات متهم بقتل 3 شباب في مدينة الزاوية

نشر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة اعترافات المدعو “إيهاب الهادي حماد” البالغ من العمر 23 عاما، والمتهم بقتل 3 شباب بمدينة الزاوية، بينهم شقيقان.
وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن عناصره الأمنية عملت ليلا ونهاراً وبأعلى درجات الدقة والاحترافية حتى تمكنت من القبض على من تسبب في فاجعة قتل 3 شبانٍ من سكان مدينة الزاوية في مقتبل أعمارهم بدم بارد.
وأكد جهاز الردع أنه لن يتوانى في ملاحقة كل من يهدد أمن البلد، وسلامة المواطنين، كما حذر كل من تسول له نفسه بزعزعة أمن المجتمع وإرهاب أبنائه بأن العدالة ستلاحقهم جميعا مهما طال بهم الزمن وسولت لهم أنفسهم السلامة والنجاة.
ظنوا أَنّهم في مَأَمَنِ من العدل، فنَامَتْ أَعْينهم وسَهَتْ دُون أن تدرك أن أعين العدل سَاهرةٌ لا تنام .. تَرْصُدُ وتَتَعَقَّبُ كل ما من شأنه أن يوصل إلى هؤلاء المجرمين، ويُوقِعَ بهم. وبعد عملٍ ذؤوب ليلا ونهاراً، بأعلى درجات الدقة والاحترافية، ألقى رجال جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة القبضَ على من تسبب في فاجعةٍ نَدَتْ لَهَا نَواصٍ وذَهَلَتْ منها عقول؛ فاجعةُ أَرَاقت دماء ثلاثةِ شبانٍ في مقتبل أعمارهم بدم بارد ويد غادرة. إيهاب الهادي حماد (23 سنة) والمتهم بقتل ثلاثةِ شُبابٍ من سكان مدينة الزاوية أصبح في يد العدالة ليلْقى مصيره الذي يقرره القضاء. وإذ يؤكد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أنه لن يتوانى في ملاحقة كل من يهدد أمن البلد، وسلام المواطنين، فإنه يحذر كل من تسول له نفسه بزعزعة أمن المجتمع وإرهاب أبناءه بأن العدالة ستلاحقهم جميعا مهما طال بهم الزمن وسولت لهم أنفسهم السلامة والنجاة. إليكم فيديو اعترافات المتهم يروي فيها قصة قتله لأحد الإخوة بكل وحشية وبعد سنة تقريباً قام بقتل الأخر رفقة صديقه.تم النشر بواسطة جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الخميس، ٦ يوليو ٢٠٢٣
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