فيديو.. هبوط أول طائرة إسرائيلية في مطار الرباط

هبطت، مساء اليوم الثلاثاء، أول طائرة إسرائيلية في مطار العاصمة المغربية الرباط، في أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة عبر حساباه على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها هبوط أول طائرة إسرائيلية تابعة لشركة “العال” في الرباط، وعلى متنها الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك.

وأفادت الوزارة أن الطائرة الإسرائيلية تقل على متنها وفدا يضم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين للتوقيع على اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في مجالات عديدة منها السياحة والطيران والزراعة والاقتصاد والمياه.

ويضم الوفد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

واستغرقت الرحلة المباشرة، الأولى من نوعها بين البلدين، 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط، وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وكانت وسائل إعلام مغربية أفادت بأن المغرب وإسرائيل سيوقعان حوالي 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها الطيران والطاقة والصناعة، وذلك عقب إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري، استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن “التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة”.

وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك “لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

عاجل.. لحظات تاريخية.. وصول أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل الى المغرب بعد إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين

pic.twitter.com/HAAqFKqI1x — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 22, 2020

رئيس إدارة المغرب في الخارجية الإسرائيلية ليؤور بن دور يعرب عن سعادته بالوصول إلى الرباط ضمن الوفد الإسرائيلي للسلام: "نشكركم على حسن الضيافة ونتطلع إلى تحقيق انجازات تخدم الشعبين" @BendorLior pic.twitter.com/gtXh8B9zC4 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 22, 2020