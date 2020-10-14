فيديو.. هجوم «بالمولوتوف» على مركز شرطة في مينسك

وزارة الداخلية البيلاروسية، أفادت بأن مجهولين استهدفوا أحد مراكز الشرطة في العاصمة مينسك بثلاث زجاجات مولوتوف فجر أمس الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع في الساعة الـ5 صباحا، وأن إحدى الزجاجات أصابت حافلة تابعة للشرطة، مما أدى إلى اشتعالها.

يأتي ذلك على خلفية المواجهات المستمرة منذ أكثر من شهرين بين القوات الأمنية والمحتجين المطالبين برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعدما اعتبروا فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس “مزورا”.

وحذرت الداخلية الاثنين الماض من أن الاحتجاجات تتحول نحو مزيد من الراديكالية، وعبرت عن استعدادها لاستخدام أسلحة قتالية لمواجهتها إذا اقتضت الضرورة حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

Meawhile in the night some people threw molotov cocktails at the territory of police station in #Minsk and smashed some windows in prosecutors office in #Baranovichi. #Belarus pic.twitter.com/EY2m3m4VpR — Integration Nightmares (@bad_immigrant) October 13, 2020