فيديو.. وفاة «بوخمادة» جراء وعكة صحية

توفي اليوم الأحد، اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة التابعة لحفتر، أثناء إلقائه كلمة في أحد التجمعات بمدينة بنغازي، على إثر وعكة صحية ألمت به بشكل مفاجئ.

ونعت قيادة قوات حفتر في بيان، اللواء بوخمادة الذي وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا، بحسب البيان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط اللواء ونيس بوخمادة مغشيا عليه قبل وفاته بقليلا، عندما كان يقلي كلمة أمام جمع من الحضور في منطقة بنينا شرقي مدينة بنغازي.

يُشار إلى أن بوخمادة كان من المشاركين خلال أحداث ثورة فبراير 2011 حيث كان من أول المنتمين إلى صفوف المعارضة المسلحة، وقاد العمل الميداني في عدة محاور بالجبهة الشرقية، ليُكلَّف بعد الإطاحة بالنظام السابق آمرًا لعمليات سبها وتأمين المدينة وضواحيها جنوب غرب ليبيا، وظل يتولى هذه المهمة لأكثر من عام.

وكان بوخمادة من أبرز المنضمين لعملية الكرامة التي أطلقها خليفة حفتر عام 2014 في شرق ليبيا.

وتولى بوخمادة في عام 2018 قيادة مجموعة عمليات الجنوب بقرار من قيادة قوات حفتر.

واللواء ونيس عبد الكريم ونيس مبروك بوخمادة هو من مواليد مرزق واحة جنوب ليبيا عام 1960، ينتمي إلى قبيلة “المغاربة” وتخرج من الكلية الحربية عام 1981.