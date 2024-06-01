فيديو يتسبب بإقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك

أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز”، أنه “تمت إقالة السفير البريطاني لدى المكسيك، جون بنيامين، من منصبه بعد ظهوره بمقطع فيديو على الإنترنت”.

وذكرت الصحيفة، أن بنيامين، ظهر بمقطع فيديو وهو يوجه بندقية هجومية إلى موظف آخر داخل سيارة، ما تسبب بإقالته من منصبه بعد الحادث”.

وأضافت الصحيفة: “إن المسؤولين الأجانب الذين يزورون المناطق الخطرة في المكسيك عادة ما يسافرون مع موظفين مسلحين للحماية، مشيرة إلى أن “بنيامين”، هو دبلوماسي محترف، أُقيل من منصبه كسفير بعد فترة وجيزة من الحادثة التي وقعت في أبريل”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: “نحن على علم بهذا الحادث واتخذنا الإجراء المناسب”.

وكان جون بنيامين في رحلة رسمية إلى دورانغو وسينالوا، وهما ولايتان في شمال المكسيك والتي ينتشر فيها عصابات المخدرات.

هذا “وانضم بنيامين إلى الخدمة الدبلوماسية في عام 1986، ومثل الحكومة البريطانية سابقًا في تشيلي وغانا وتركيا وإندونيسيا والولايات المتحدة، وكان سفيرا للمملكة المتحدة لدى المكسيك، منذ عام 2021، كما أدار سابقا أكاديمية لموظفي الخدمة الخارجية”.