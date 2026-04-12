فيديو يثير العاصفة.. دمية نتنياهو تشعل توتراً دبلوماسياً

أثارت واقعة تفجير دمية عملاقة تمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إحدى المدن الإسبانية موجة غضب رسمي في إسرائيل، دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى توجيه توبيخ دبلوماسي للمسؤول الدبلوماسي الأعلى لإسبانيا في تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته على منصة “إكس” وأرفقته بمقطع فيديو إن ما وصفته بـ”كراهية السامية المروعة” يعكس، بحسب تعبيرها، نتيجة مباشرة للتحريض المنهجي الصادر عن حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، مضيفة أن الحكومة الإسبانية التزمت الصمت حتى الآن، مع استدعاء القائم بالأعمال الإسباني للتوبيخ.

في المقابل، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية تأكيده أن الحكومة الإسبانية ملتزمة بمكافحة معاداة السامية وأي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز، مشددًا على رفض مدريد الكامل لأي ادعاءات توحي بعكس ذلك.

وفي السياق المحلي الإسباني، أوضحت ماريا دولوريس نارفايث، رئيسة بلدية إل بورجو، وهي بلدة صغيرة قرب مدينة ملقة جنوب إسبانيا، أن الدمية التي بلغ ارتفاعها سبعة أمتار كانت محشوة بنحو 14 كيلوغرامًا من البارود، وذلك خلال احتفال تقليدي تعود جذوره إلى عقود، أقيم في الخامس من أبريل.

وأضافت أن هذا النوع من الفعاليات السنوية شهد في سنوات سابقة استخدام دمى تمثل شخصيات سياسية دولية، من بينها دمى تمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشخصيات أخرى بارزة.

وتُصنف إسبانيا ضمن الدول الأكثر انتقادًا للعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في إيران ولبنان، في ظل توترات متصاعدة مع واشنطن التي تلوّح باتخاذ إجراءات ضد أعضاء حلف شمال الأطلسي غير المتعاونين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل خلاف دبلوماسي مستمر بين مدريد وتل أبيب، على خلفية الحرب في قطاع غزة، حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن قرار إسبانيا حظر عبور الطائرات والسفن التي تنقل أسلحة إلى إسرائيل عبر موانئها أو مجالها الجوي يمثل عملًا معاديًا للسامية.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، في سياق التوتر المتصاعد المرتبط بالعمليات العسكرية واتفاق وقف إطلاق النار، عقب موجة غارات جوية واسعة على مناطق في لبنان الأسبوع الماضي.

من جانبه، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لبنان لا يشمله اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله.

وفي مدريد، اتخذ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، المعروف بموقفه الرافض للحرب على إيران، قرارًا يقضي بإغلاق المجال الجوي الإسباني أمام أي طائرة تشارك في هذا النزاع، واصفًا إياه بأنه متهور وغير قانوني.

The appalling antisemitic hatred on display here is a direct result of @sanchezcastejon government’s systemic incitement.

And even now, the Spanish government remains silent.

The Spanish chargé d’affaires was summoned for a reprimand. pic.twitter.com/2Bguhs7Ce8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 11, 2026