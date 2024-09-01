 فيديو يحبس الأنفاس ..السيول تجرف سيارة في فريانة- القصرين

شهدت منطقة فريانة من ولاية القصرين هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة مما تسبب في سيلان بعض الأودية، حيث جرفت مياه وادي بوحيةإحدى السيارات التي علقت على مستوى منطقة العرق.

فيضانات فريانة – القصرين عشية اليوم السبت 31 أوت 2024 @followers تم النشر بواسطة ‏توانسة ضد المافيا‏ في السبت، ٣١ أغسطس ٢٠٢٤

وتناقلت صفحات الفيسبوك فيديو يظهر “تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ صاحب إحدى السيارات الذي قرر المجازفة وشق الوادي بواسطة سيارته التي جرفتها الفيضانات.

ويعد تصرف السائق مجازفة وتهور، فقد قرر المرور من الوادي المذكور رغم التحذيرات التي توجهت بها مصالح الحماية المدنية لسكان المناطق الحدودية.