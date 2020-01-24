فيديو.. 25 ألفاً يُؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المُبارك

أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قولها، إن نحو 25 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة التي نشرت عناصرها عند بواباته.
كما قامت قوات الاحتلال بإعاقة وصول المواطنين إلى المسجد، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك
25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك القدس 24-1-2020 وفا- أدى الآلاف من أبناء شعبنا، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن نحو 25 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة التي نشرت عناصرها عند بواباته، وأعاقت وصول المواطنين إلى المسجد، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.Gepostet von وكالة وفا – WAFA News Agency am Freitag, 24. Januar 2020
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