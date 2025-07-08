فيراري التحكيم يعود.. مارتشينياك يقود قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة نصف النهائي المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء، في كأس العالم للأندية 2025، وسط موجة انتقادات واسعة من عشاق اللعبة والخبراء الرياضيين.

ويُعرف مارتشينياك بسجله الحافل بالقرارات المثيرة للجدل في المباريات الكبرى، إذ أدار نهائي كأس العالم 2022 الذي توجت فيه الأرجنتين على حساب فرنسا.

يُذكر أن الحكم البولندي كثيرًا ما ارتبط اسمه بمواجهات تشمل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ما يزيد من التوتر حول تحكيم المباراة المرتقبة.

وفي النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، قاد مارتشينياك ثلاث مباريات، من بينها تعادل إنتر ميامي وبالميراس 2-2 في دور المجموعات، ومباراة ريال مدريد ويوفنتوس التي انتهت بفوز الملكي 1-0.

على صعيد الأداء مع الفرق، أدار سبع مباريات لباريس سان جيرمان حقق خلالها الفريق 4 انتصارات وتعادلًا وهزيمتين، كما أدار مباراتين لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واحدة منها كانت فوزًا مثيرًا للجدل على أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16.

لا تخلو مسيرة مارتشينياك من لحظات مثيرة للجدل، كان أبرزها إلغاء ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد بسبب خطأ فني، وقرار إلغاء هدف بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، ما أثار غضب الجماهير الألمانية وأثر على مجريات المباراة.

ومع قرب صافرة انطلاق المباراة المرتقبة، تتزايد التكهنات والتوقعات حول تأثير قرارات الحكم مارتشينياك على مجرى اللقاء، وسط ترقب حاد من جماهير الفريقين ومتابعي كرة القدم حول العالم.

🚨 OFFICIEL ! Szymon Marciniak 🇵🇱 arbitrera PSG – Real Madrid ce mercredi ! pic.twitter.com/mPIxrtsGYc — Actu Foot (@ActuFoot_) July 7, 2025