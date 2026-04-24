«فيراري» تدخل العصر الكهربائي.. كم يبلغ سعر سيّارتها الجديدة؟

تستعد شركة فيراري الإيطالية لخطوة تاريخية جديدة في مسيرتها، مع الكشف عن أول سيارة كهربائية فائقة الأداء تحمل اسم “Luce”، بسعر يبدأ من نحو 550 ألف يورو، ما يعادل قرابة 647 ألف دولار، وفق مصادر مطلعة على خطط الشركة.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة “بلومبرغ”، فإن هذا السعر يضع السيارة الجديدة في فئة عليا داخل تشكيلة فيراري، متجاوزة بذلك طراز “بروسانجوي” الرياضي، الذي يبدأ سعره من 450 ألف يورو، ما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز مفهوم الفخامة المطلقة في منتجاتها الكهربائية.

وتشير التقديرات إلى أن السعر النهائي للسيارة قد يشهد تغيراً يصل إلى 10% صعوداً أو هبوطاً، قبل الإعلان الرسمي المرتقب خلال الشهر المقبل، في خطوة تترقبها أسواق السيارات الفاخرة حول العالم.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية واضحة تعتمدها فيراري، تقوم على الحفاظ على مستوى تسعيري مرتفع يرسخ مكانة العلامة الإيطالية كرمز للفخامة والندرة، مع استهداف شريحة محدودة من فائقي الثراء.

ويرى الرئيس التنفيذي للشركة بنديتو فيجنا أن الحفاظ على “الكيف وليس الكم” يمثل جوهر استراتيجية فيراري، مع التركيز على تعزيز الجاذبية الحصرية للعلامة التجارية، حتى في ظل التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.

وتشكل “Luce” اختباراً محورياً لهذه الاستراتيجية، خصوصاً في ظل استمرار النقاش داخل سوق السيارات الفاخرة حول قدرة المركبات الكهربائية على الحفاظ على قيمتها السوقية على المدى الطويل، وهو عامل أساسي في قرارات شراء العملاء الأثرياء.

وتؤكد فيراري أنها ستمنح عملاءها خيارات متعددة بين محركات الاحتراق الداخلي والهجينة والكهربائية، مع الحفاظ على الأداء الرياضي العالي الذي يمثل الهوية الأساسية للعلامة، في محاولة للجمع بين الإرث التقليدي والتقنيات المستقبلية.

وبهذا الإطلاق، تدخل فيراري مرحلة جديدة من تاريخها، حيث لا يقتصر التحول على نوع المحرك فقط، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف مفهوم الفخامة في عالم السيارات الكهربائية الفائقة.