فيرنانديز يصدم الهلال وآيت نوري على أعتاب مانشستر سيتي

رفض قائد مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديز عرضاً مغرياً من نادي الهلال السعودي، مؤكدًا رغبته في الاستمرار بمسيرته الكروية في الملاعب الأوروبية.

وأفادت مصادر مقربة من اللاعب بأن الهلال قدم عرضًا ضخمًا لضم فيرنانديز، لكنه اختار البقاء مع فريقه الحالي للحفاظ على مستواه في الدوري الأوروبي، بحسب الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو.

ويأتي هذا القرار في ظل مساعي الأندية السعودية لجذب نجوم عالميين لتعزيز مستوى دوري روشن وزيادة جاذبيته دوليًا. ويُذكر أن فيرنانديز البالغ من العمر 29 عامًا يشكل ركيزة أساسية في تشكيلة مانشستر يونايتد وحمل شارة القيادة الموسم الماضي.

في الوقت نفسه، تتابع إدارة مانشستر سيتي اهتمامها بالتعاقد مع المدافع الجزائري ريان آيت نوري من ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الرغم من عدم تقديم عرض رسمي حتى الآن، يعتبر آيت نوري هدفًا رئيسيًا للمدرب بيب غوارديولا، خصوصًا بعد تجربة الفريق لاعبين في مراكز غير معتادة في مركز الظهير الأيسر الموسم الماضي.

وينتظر أن تقدر صفقة آيت نوري، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا ويملك عقدًا يمتد حتى نهاية الموسم المقبل مع خيار التمديد، بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني، وإذا تم التعاقد معه، سيصبح ثاني لاعب عربي في صفوف مانشستر سيتي بعد المصري عمر مرموش، في إطار تعزيز الفريق بلاعبين مميزين ضمن خططه للموسم القادم.