فيروز تودّع نجلها زياد.. مشهد مهيب في كنيسة المحيدثة

وصلت السيدة فيروز برفقة ابنتها ريما إلى كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة– بكفيا، لتلقي التعازي بوفاة نجلها الفنان زياد الرحباني، الذي توفي يوم السبت عن عمر يناهز 69 عاماً.
وشهدت الكنيسة حضوراً حاشداً من المصورين والصحافيين والشخصيات السياسية والفنية، فيما انتشرت عبر منصة “إكس” فيديوهات تظهر لحظة وصول فيروز إلى الكنيسة وتقبلها التعازي.
وكان زياد الرحباني يعاني من تليف حاد في الكبد، ورفض إجراء عملية زرع الكبد، معتبراً أنه لا جدوى من البقاء وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتستمر مراسم استقبال التعازي في صالون الكنيسة لمدة يومين، وسط توقعات بمأتم حاشد على الصعيدين السياسي والفني، رغم رغبة العائلة في إجرائها بشكل بعيد عن الإعلام.
يذكر أن موكب التشييع شهد حشوداً كبيرة أثناء نقل جثمان زياد الرحباني من مستشفى BMG في منطقة الحمرا إلى مثواه الأخير.
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