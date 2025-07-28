فيروز تودّع نجلها زياد.. مشهد مهيب في كنيسة المحيدثة

وصلت السيدة فيروز برفقة ابنتها ريما إلى كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة– بكفيا، لتلقي التعازي بوفاة نجلها الفنان زياد الرحباني، الذي توفي يوم السبت عن عمر يناهز 69 عاماً.

وشهدت الكنيسة حضوراً حاشداً من المصورين والصحافيين والشخصيات السياسية والفنية، فيما انتشرت عبر منصة “إكس” فيديوهات تظهر لحظة وصول فيروز إلى الكنيسة وتقبلها التعازي.

وكان زياد الرحباني يعاني من تليف حاد في الكبد، ورفض إجراء عملية زرع الكبد، معتبراً أنه لا جدوى من البقاء وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتستمر مراسم استقبال التعازي في صالون الكنيسة لمدة يومين، وسط توقعات بمأتم حاشد على الصعيدين السياسي والفني، رغم رغبة العائلة في إجرائها بشكل بعيد عن الإعلام.

يذكر أن موكب التشييع شهد حشوداً كبيرة أثناء نقل جثمان زياد الرحباني من مستشفى BMG في منطقة الحمرا إلى مثواه الأخير.

السيدة فيروز في وداع نجلها #زياد_الرحباني pic.twitter.com/Xi9rqQo3T8 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 28, 2025

وصلت السيدة فيروز مع ابنتها ريما الى «كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة» في بكفيا لتشييع ابنها #زياد_الرحباني وسط حضور حاشد للمصورين والصحافيين والشخصيات السياسية والفنية.#الأخبار#لبنان pic.twitter.com/PNBCGjEYWz — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) July 28, 2025

بالفيديو.. السيدة فيروز تتقبل التعازي بوفاة نجلها الفنان الراحل زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة المحيدثة – بكفيا#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/ErAMhb65Fn — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 28, 2025

"حبيبي، حبيبي، يا ولداه خاطبني"

تعجز الكلمات عن وصف المشاعر مع رؤية #فيروز لحظة دخولها الكنيسة لوداع زيادها. أم بحجم وطن وأكثر، تقول في صمتها المهيب ما يصعب على الكلمات قوله#زياد_الرحباني pic.twitter.com/jHFeHXTDH0 — Annahar النهار (@Annahar) July 28, 2025