فيروس «قاتل» يضرب إثيوبيا والصحة العالمية تحذّر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس “ماربورغ” في إثيوبيا، في تفشي يُعد الأول من نوعه في البلاد، وفق ما أكدته وزارة الصحة الإثيوبية.

وقالت المنظمة في بيان رسمي إن فيروس “ماربورغ” لا يوجد له حاليا أي أدوية معتمدة للعلاج أو لقاحات للحماية، محذرة من أن المرض غالبًا ما يكون مميتًا، ويتميز بحمى شديدة، صداع حاد، آلام عضلية، ونزيف حاد خلال أيام قليلة من الإصابة.

وأشار البيان إلى أن التفشي الحالي يتزامن مع ظهور حالات في دول أخرى بشرق أفريقيا مؤخرًا، وأن التحاليل الجينية أظهرت أن الفيروس ينتمي إلى نفس السلالة التي سببت تفشيًا سابقًا في بلدة جينكا جنوب إثيوبيا.

وللتعامل مع الأزمة، أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقًا من الخبراء إلى المنطقة لتقديم الدعم الفني والمساعدة في احتواء التفشي، مع تعزيز إجراءات الرصد الطبي والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

كما بدأت السلطات الصحية، بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، تنفيذ إجراءات استجابة عاجلة تشمل تعزيز نظم المراقبة الوبائية، وإجراء التحقيقات الميدانية، وتطبيق تدابير الوقاية من العدوى للحد من انتشار الفيروس، على الرغم من عدم توافر علاج أو لقاح معتمد حتى الآن.

ويعتبر فيروس “ماربورغ” أحد أخطر مسببات الأمراض المعروفة، إذ إن معدلات الوفيات المرتبطة به تصل أحيانًا إلى 88%، مما يضع السلطات الصحية الدولية في حالة تأهب قصوى لمنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

وتدعو منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى دعم إثيوبيا بالموارد الطبية والخبراء لمكافحة هذا التفشي، فيما يواصل الخبراء رصد الحالات عن كثب لمحاولة الحد من انتشار الفيروس في شرق أفريقيا والمناطق المجاورة.