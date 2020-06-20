فيروس كورونا.. أعلي حصيلة يومية في العالم

ارتفعت حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 8 ملايين و663270 حالة وفقا لآخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم االسبت.

وأظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في العالم بلغ اليوم السبت 460012، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8 ملايين و663270، وعدد المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى 4 ملايين و245817.

وكما بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة مليونين و221 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البرازيل المليون بنحو 32.9 ألف حالة. وتبقى روسيا ثالثة من حيث عدد الإصابات عالميا مع حوالي 569 ألف حالة.

وباتت الهند في المرتبة الرابعة عالميا من حيث الإصابات بفيروس كورونا، مع 395 ألف إصابة، بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وروسيا.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة بعد الهند بمعدل اصابات 303,2 ألف.

وفي أعلي حصيلة يومية في الدول العربية سجلت المغرب 539 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وفي مصر رصدت السلطات 1774 حالة إصابة جديدة بالفيروس وتعتبر أعلي حصيلة منذ ظهور الجائحة في البلدين، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من مرحلة جديدة وخطيرة للفيروس سمّتها تسارع العدوى، إذ سجل الخميس أكبر عدد للإصابات في يوم واحد منذ اندلاع الجائحة.