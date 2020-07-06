فيروس كورونا.. أكثر من 11,4 مليون مصاب حول العالم

إرتفع عدد الاصابات بسبب كوفيد-19 في كل دول العالم فقد وصل إلي نحو 11,343,890 شخصا، منها أكثر من 534 ألف حالة وفاة، حيث ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات فيروس كورونا عالميا زاد بـ182,4 ألف خلال آخر 24 ساعة .

وأظهرت بيانات الجامعة تعافي 6 ملايين و179 ألف شخص من كوفيد-19 حتى الآن.

وتعد أمريكا، الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وصل عدد الإصابات فيها حسب عداد الجامعة، إلى مليونين و888,6 ألف، وبلغ عدد الوفيات 129,718 وفاة

وتليها البرازيل بـ(مليون و603 آلاف) والهند (697,4 ألف) وروسيا (680,2 ألف) وبيرو (302,7 ألف).

والولايات المتحدة هي، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2.876.143 إصابة.