فيروس كورونا.. الصين تسجل 8 إصابات جديدة والمكسيك في المرتبة الرابعة

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين،8 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة إضافية خلال يوم أمس، فيما لا يزال 320 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، مع وجود 117 شخصا آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

حيث أصبحت المكسيك، البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، بعد تسجيل 4,482 إصابة جديدة، و276 وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة،وبذلك تتعدى دولة إيطاليا حسب السلطات الصحية.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر لائحة الدول الأكثر تضررا في العالم من جراء الوباء، بتسجيلها أكثر من 135 ألف وفاة، تليها البرازيل والمملكة المتّحدة والمكسيك.