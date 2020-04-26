عربي ودولي

فيروس كورونا.. الصين تعلن عن حصيلة جديدة للإصابات

عين ليبيا | نُشر الأحد، 26 أبريل 2020 - 10:02
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عربي ودولي
عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة و4632 حالة وفاة [رويترز]

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد تسجيل الصين 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل نيسان مقابل 12 حالة يوم السابت دون تسجيل وفيات.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة ست حالات منقولة محليا من بينها خمس حالات في إقليم (هيلونغجيانغ) الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في إقليم (قوانغدونغ)، بجنوب شرق البلاد المجاور لهونغ كونغ.

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وأظهرت بيانات اللجنة أن الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا عن 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة، مقارنة بـ 29 حالة سجلت في اليوم السابق. ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة و4632 حالة وفاة.

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