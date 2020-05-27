فيروس كورونا.. تونس تُطلق إجراءات المرحلة الثانية

انطلقت تونس اليوم، بالعمل في الاجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الحجر الصحي الموجه فيروس كوفيد-19، وفق شروط محددة، من بينها استئناف انشطة المقاهي والمطاعم بعد توقف دام لاكثر من شهرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبشروط وضوابط صحية محددة تستأنف المقاهي التونسية نشاطها بعد حوالي سبعين يوما من الاغلاق،حيث رحب اصحاب المقاهي بالخطوة، وقالوا هم الاكثر ضرراً من اجراءات التوقي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، حمادي الملهمي، “إن هذا القرار يساهم ولو بشكل بسيط بالخسائر التي تكبدها اصحاب المقاهي وتمكنهم من تسديد القروض للدولة”.

وتدخل تونس المرحلة الثانية للحجر الصحي الموجه الذي يسمح بعودة مختلف الانشطة الاقتصادية الى سالف نشاطها تدريجيا تزامنا مع تحسن الوضع الوبائي الذي تصفه السلطات بالحذر في ظل تواصل استقبال التونسيين الوافدين من الخارج.

ومن المحتمل ان ترفع تونس قيود الحجر الصحي نهائيا في الرابع عشر من الشهر القادم وهي التي سجلت تعافي حوالي تسعين بالمائة من مصابيها بفيروس كورونا.