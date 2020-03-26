نصائح مهمة لرفع مستوى الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد-19 “كورونا”.
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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:36
|الشروق
|07:01
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:43
|المغرب
|19:24
|العشاء
|20:54
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:36
|الشروق
|07:01
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:43
|المغرب
|19:24
|العشاء
|20:54
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:36
|الشروق
|07:01
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:43
|المغرب
|19:24
|العشاء
|20:54
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:36
|الشروق
|07:01
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:43
|المغرب
|19:24
|العشاء
|20:54
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:36
|الشروق
|07:01
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:43
|المغرب
|19:24
|العشاء
|20:54
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:36
|الشروق
|07:01
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:43
|المغرب
|19:24
|العشاء
|20:54
نصائح مهمة لرفع مستوى الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد-19 “كورونا”.
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