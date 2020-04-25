فيروس كورونا «يتراجع» في آسيا

أبلغت الهند عن أكثر من 18600 حالة إصابة [رويترز]

يواصل تفشي فيروس كورونا التراجع في الكثير من أنحاء آسيا، وفقا لأرقام “مشجعة” توالت خلال الساعات الأخيرة.

ففي الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، لم تبلغ السلطات، السبت، عن أي حالات وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، إلى جانب 12 حالة إصابة جديدة فقط، 11 منها جاءت من الخارج وانتقال محلي واحد في مقاطعة هيلونغ جيانغ الشمالية الشرقية المجاورة لروسيا، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

وبقي 838 شخصًا فقط في مستشفيات في الصين للعلاج من كوفيد-19 بينما يخضع 1000 آخرين للعزلة والمراقبة، إما لأنها حالات مشتبه بها، أو ثبت إصابتها بالفيروس، لكن لم تظهر عليه أي أعراض.

وسجلت الصين ما مجموعه 4632 حالة وفاة بين 82816 حالة إصابة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 10 حالات جديدة، في اليوم الثامن على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن عشرين حالة. ولم تحدث وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت الهند تخفيف الإغلاق الصارم لنحو 1.3 مليار شخص مع إعادة فتح محلات الأحياء والمتاجر التجارية المستقلة. وأبلغت الهند عن أكثر من 18600 حالة إصابة و775 حالة وفاة. وفي الأسبوع الماضي، سمحت باستئناف أنشطة التصنيع والزراعة في المناطق الريفية حيث ترك الملايين من العاملين بأجر يومي من دون عمل.

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في سنغافورة، أكبر بؤرة للوباء جنوب شرق آسيا، انخفاضا ملموسا اليوم الجمعة، بتسجيل 897 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اقترح تصحيحاً