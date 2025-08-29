فيرونا الإيطالي يعلن ضم الليبي «المعتصم المصراتي» قادماً من بشكتاش التركي

أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي اليوم تعاقده الرسمي مع متوسط الميدان الدولي الليبي المعتصم المصراتي، قادمًا من نادي بشكتاش التركي، في صفقة اعتبرها المراقبون خطوة كبيرة على صعيد مسيرة اللاعب من جهة، وعلى مستوى الحضور الليبي في الملاعب الأوروبية من جهة أخرى.

وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، حيث رحّب فيرونا بلاعبه الجديد، مشيرًا إلى أن المصراتي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ووقّع على عقد يمتد حتى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

خبرة أوروبية عريضة

المصراتي (30 عامًا) يعد من أبرز اللاعبين الليبيين الذين نجحوا في ترك بصمة قوية في القارة الأوروبية، فقد انطلق من الدوري البرتغالي عبر بوابة نادي فيتوريا غيماريش، قبل أن ينتقل إلى سبورتنغ براغا حيث لمع بشكل لافت وأصبح أحد أعمدة الفريق، ليتوجه بعدها إلى الدوري التركي بقميص بشكتاش، مقدمًا مستويات مميزة في وسط الملعب بفضل قوة افتكاكه للكرة، ورؤيته الواسعة، وقدرته على الربط بين الدفاع والهجوم.

فيرونا يعزز وسطه

ويأتي تعاقد فيرونا مع المصراتي في إطار خطة النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة قارية لمواجهة تحديات الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، خاصة وأن الفريق يسعى هذا الموسم لضمان البقاء في مراكز متقدمة والابتعاد عن حسابات الهبوط المبكر.

واعتبرت الصحافة الإيطالية أن المصراتي يمثل إضافة نوعية لخط الوسط، لما يتميز به من صلابة دفاعية وانضباط تكتيكي وقدرة على قيادة زملائه داخل المستطيل الأخضر.

ردود فعل ليبية وعربية

على الصعيد الليبي، لاقت الصفقة صدى واسعًا بين الجماهير والمتابعين الذين اعتبروا انتقال المصراتي إلى الدوري الإيطالي إنجازًا جديدًا لكرة القدم الليبية، مؤكدين أن وجوده في أحد أعرق البطولات الأوروبية سيساهم في رفع قيمة اللاعب الليبي وإبراز إمكاناته. كما تفاعلت عدة صفحات رياضية عربية مع الخبر معتبرة المصراتي نموذجًا للاعب العربي المحترف الذي يشق طريقه بثبات في أوروبا.

خطوة جديدة في مسيرة متألقة

بهذا الانتقال، يضيف المصراتي محطة جديدة في مسيرته الكروية الحافلة، ويأمل أن ينجح في ترك بصمة واضحة في الملاعب الإيطالية كما فعل سابقًا في البرتغال وتركيا، ليواصل بذلك كتابة اسمه كأحد أبرز اللاعبين الليبيين الذين احترفوا في الخارج.